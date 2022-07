Marcel Brands werkt aan terugkeer Luuk de Jong: 'Hij brengt meer dan goals'

Marcel Brands is officieel aan zijn klus begonnen als algemeen directeur van PSV. Met Brands haalt PSV een ander type directeur binnen dan zijn voorganger Toon Gerbrands. De oud-technisch directeur van de Eindhovenaren heeft meer ervaring op het voetbaltechnische vlak en zal dit ook zeker gebruiken. Misschien zelfs wel om Luuk de Jong terug te halen naar de club. "Volgende week weten we of hij komt."

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Natuurlijk heeft PSV nu John de Jong als technisch directeur in dienst. En dat blijft ook zo. Maar zoals Marcel Brands al eerlijk toegaf: “Natuurlijk gaan wij mijn ervaringen gebruiken. John krijgt er een extra sparringpartner bij. Samen met Ruud van Nistelrooij hebben wij een heel groot netwerk.” Het geeft aan dat er een ander type algemeen directeur binnenkomt. De laatste jaren bemoeide Toon Gerbrands zich niet of nauwelijks met voetbaltechnische zaken. Brands was begin deze eeuw vijf jaar algemeen directeur bij RKC. Maar is daarna alleen als technisch directeur actief geweest. Is hij dan wel ervaren genoeg om nu algemeen directeur bij PSV te zijn?

“In die vijf jaar bij RKC had ik een breed takenpakket. Ik heb op juridisch en commercieel gebied veel ervaring opgedaan. En ervaring is ook niet alles. Ik heb een sterk team om mij heen staan want ik ga het niet alleen doen. Ik wil vooral samenwerken.” En hoewel Marcel Brands dus vrijdagochtend de pers te woord stond als algemeen directeur, ging het uiteraard ook over de versterkingen voor komend seizoen. Met als hamvraag: hoe staat het met Luuk de Jong?

“Luuk de Jong brengt veel meer dan alleen goals. Hij kan ook anderen beter laten voetballen. De onderhandelingen lopen nog. Er moet nu beweging komen vanuit Sevilla. Volgende week zullen we weten of hij komt.” De grootste ambitie van Brands en PSV is weer landskampioen te worden. Na vier jaar droogte is de druk groter dan ooit. Gaat de Eindhovense club dan ook meer risico nemen nu duidelijk uitgesproken is dat de lat omhoog moet? “Het gat met Ajax dichten zal heel moeilijk worden. En om grote ambities waar te maken, zullen risico's genomen moeten worden. We moeten winnen én gezond blijven. Daar moeten een balans in vinden. Maar als we niet één keer in de twee jaar Champions League spelen, is er ook weer een financieel risico.” Daarom kan de algemeen directeur maar met één ding tevreden zijn over een jaar. “Als we met z’n allen op de platte kar staan ben ik erg gelukkig.”