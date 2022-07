Rita en Stephan zijn 32 jaar huisarts en nu neemt hun dochter het over

Het echtpaar Schouten met hun opvolgers Naomi Weijer-Schouten en Koen van Helmond (foto: Imke van de Laar) Veel patiënten kwamen afscheid nemen van Rita en Stephan Schouten Volgende Vorige 1/2 Het echtpaar Schouten met hun opvolgers Naomi Weijer-Schouten en Koen van Helmond (foto: Imke van de Laar)

Terwijl veel huisartsen vrijdagmiddag op het Malieveld in Den Haag protesteerden, viert het huisartsenechtpaar Rita en Stephan Schouten feest. Na 32 jaar samen een praktijk te hebben gehad, gaan zij met pensioen. En hoewel het in deze tijd moeilijk is om een opvolger te vinden staat die al klaar: hun dochter Naomi.

Er staat een lange rij patiënten te wachten in de sporthal waar de afscheidsreceptie voor Rita en Stephan Schouten gehouden wordt. Stralend schudden ze iedereen de hand. Toch staan ze hier met gemengde gevoelens. Stephan legt uit: "Het voelt wel een beetje vreemd. Als we geen afscheidsreceptie hadden gehad, dan zouden we zeker naar Den Haag zijn gegaan om mee te demonstreren. We hebben de huisartsen uit Oss die wel gingen vanochtend uitgezwaaid." Rita vult lachend aan: "We hadden dit feest al gepland en de uitnodigingen al verstuurd. Anders hadden we het zeker verzet."

"Ik werd voor gek verklaard dat ik huisarts wilde worden."

Rita en Stehan begonnen 32 jaar geleden hun eigen praktijk. Toen waren het hele andere tijden, legt Stehan uit. "Er was toen geen tekort, maar juist een overschot aan huisartsen. Je moest echt zoeken naar een baan. Mensen verklaarden mij voor gek dat ik de opleiding tot huisarts ging volgen." Ook voor Rita was alles anders. "Er waren toen bijna geen vrouwelijke huisartsen. We hadden heel veel geluk dat we een praktijk over konden nemen. Het was een praktijk aan huis, die ik kon combineren met de zorg voor de kinderen." Toch heeft dochter Naomi een groot deel van haar jeugd in de huisartsenpraktijk doorgebracht. "Ik stond toen ik nog heel klein was in de maxi-cosi in de hoek. En toen ik later groter werd mocht ik tijdens het spreekuur de deur open doen voor de patiënten." Het is dan ook niet zo gek dat Naomi nu de praktijk overneemt. Jong geleerd is oud gegaan, tenslotte.

"Je staat niet meer op een voetstuk, maar tussen de mensen."

Naomi neemt de praktijk van haar ouders over, samen met huisarts Koen van Helmond. "Ik ben nu zo'n drie jaar waarnemend huisarts. Maar als je een eigen praktijk hebt dan kan je betere zorg verlenen. Dan ken je alle patiënten echt en weet je wat er in hun leven speelt." Toch deelt Naomi ook de zorgen van haar ouders. "De zorg verstopt. Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben lange wachttijden. En tot die tijd ben je als huisarts verantwoordelijk. Als iemand zorg nodig heeft kunnen wij die niet meer zomaar doorverwijzen naar een ziekenhuis of specialist." Ook zou ze graag meer tijd voor haar patiënten willen maken en minder administratieve rompslomp willen hebben. Dat was vroeger wel anders, weten Rita en Stephan. "Als we dan dringend iets nodig hadden, kregen we dat gewoon van de apotheek. Tegenwoordig moet je eerst heel veel formulieren invullen, een heel gedoe." Een ander verschil is hoe mensen naar de huisarts kijken. Stephan: "Je staat niet meer op een voetstuk, maar staat meer tussen de mensen." Lachend haalt hij herinneringen op. "Ik moest in mijn beginjaren een keer 's nachts naar een man omdat hij hartklachten had. Toen ik aanbelde deed hij gekleed in een pak de deur open, want de dokter kwam." Patiënten zijn in de loop der jaren ook mondiger geworden. Maar ook dat vinden Rita en Stephan prima. "Wij vinden het wel positief dat ze meer durven te zeggen en voorbereid naar het spreekuur komen."

