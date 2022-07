Topvoetballer Frenkie de Jong gaat met zijn Brabantse jeugdliefde trouwen

Frenkie de Jong gaat trouwen met zijn Brabantse jeugdliefde Mikky Kiemeney. De topvoetballer heeft de van oorsprong Hilvarenbeekse ten huwelijk gevraagd tijdens een vakantie in de Verenigde Staten. "Ik kan niet wachten om de rest van mijn leven met jou te delen", schrijft De Jong op Instagram.

De Jong en Kiemeney kennen elkaar sinds hun middelbare schooltijd in Tilburg. Op het Koning Willem II College zaten ze bij elkaar in een klas met talentvolle sporters. Sinds de vonk daar in 2014 over sloeg hebben ze een relatie.



De topvoetballer ging in 2005 van ASV Arkel naar Willem II. Ook speelde De Jong in de gezamenlijke jeugdopleiding van Willem II met RKC Waalwijk. Kiemeney maakte op haar 17e haar debuut bij hockeyclub HC Den Bosch. Daarnaast heeft ze een eigen kledingmerk, genaamd 'Mikky Ki'.

Het stel woont sinds 2019 samen in Barcelona, omdat De Jong bij de plaatselijke FC onder contract staat. Daarvoor woonden ze al samen in Amsterdam, in de tijd dat De Jong uitkwam voor Ajax.