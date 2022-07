Van der Poel hoopte op iets meer dan 5de plek in openingsrit Tour de France

Mathieu van der Poel uit Hoogerheide is vrijdagavond vijfde geworden in de openingstijdrit van de Tour de France. Hij reed in het Deense Kopenhagen dertien tellen langzamer dan de Belgische winnaar Yves Lampaert.

Lampaert deed 15 minuten en 17 seconden over de ruim 13 kilometer lange tijdrit. De Belg had als voordeel dat de weersomstandigheden iets beter waren toen hij aan de beurt was. Een aantal favorieten, onder wie Van der Poel, kwam eerder op de dag in actie toen het nog regende.

'Niet echt tevreden'

Van der Poel reed een solide tijdrit, maar is 'niet echt tevreden' over zijn prestatie. Hij had op meer gehoopt. "Ik heb zeker niet alle risico's genomen", aldus Van der Poel bij de NOS. "Het zou me verwonderen als deze tijd blijft staan", zei de kopman van Alpecin-Deceuninck direct na zijn openingsrit. Vlak erna dook onder andere Wout van Aert onder zijn tijd.

"Ik kon niet de wattages rijden die ik normaal gesproken rijd. Goede benen komen niet op bestelling. Het is ook alweer een maand geleden dat ik een wedstrijd in competitieverband reed. Op een superdag was er net iets meer mogelijk geweest. Het zijn niet de minsten die voor mij zijn geëindigd", zei Van der Poel.

Gele trui

De Brabander heeft de hoop op de gele leiderstrui, die hij vorig jaar enige tijd droeg in de Tour, nog niet opgegeven. "Het weer ziet er de komende dagen wat beter uit dan vandaag. Ik moet de komende ritten hier zo goed mogelijk doorkomen. Daarna kan ik misschien iets proberen. Ik zou de gele trui graag weer aandoen. We zullen zien wat de komende dagen brengen."

De 109e editie van de Ronde van Frankrijk startte deze vrijdag in Kopenhagen. Zaterdag leggen de renners de tweede etappe af op Deense bodem. Die rit is 202,5 kilometer lang en gaat van Roskilde naar Nyborg. Normaal gesproken krijgen de sprinters dan een eerste kans op de zege.