PSV bevestigt medische keuring Luuk de Jong, transfer bijna rond

Niks lijkt de komst van Luuk de Jong naar PSV nog in de weg te staan. De 31-jarige spits is door de club inmiddels medisch gekeurd. Over de details van de deal wordt later meer bekend.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Eerder op de dag meldde Sevilla al het vertrek van de Nederlandse spits, maar het bericht op de clubwebsite werd al na enkele minuten verwijderd. Daarna gaf PSV nog aan het 'raar' te vinden dat de Spaanse topclub melding maakte van de transfer. Een klein uur later meldt de Eindhovense club alsnog een transfer van Luuk de Jong. De komst van Luuk de Jong is allang geen verrassing meer. Meerdere keren werd vanuit de club aangegeven dat de spits topprioriteit was. Dat deden zowel John de Jong (technisch directeur), Ruud van Nistelrooij (trainer) en vandaag dus Marcel Brands (algemeen directeur). Voor hoe lang de aanvaller gaat tekenen is nog onduidelijk. PSV zal spoedig de details van de deal melden. Vrijdagmiddag zei algemeen directeur Marcel Brands nog dat er beweging moest komen vanuit Sevilla wilden de twee clubs tot een akkoord komen. Mocht er over een week geen akkoord zijn, dan zou PSV doorschakelen naar andere kandidaten, maar dat lijkt dus niet nodig.