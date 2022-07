Einde van een tijdperk: beroemdste privéclub van Nederland na 44 jaar dicht

De beroemdste privéclub van Nederland gaat dicht. De eigenaren van Club Diana - vroeger Sauna Diana - zien er na 44 jaar seksbusiness in Zundert geen brood meer in, maken zij bekend in BN DeStem.

De broers Jan en Ruud Siemons vertelden het nieuws over de sluiting vrijdag met lood in de schoenen aan het vaste personeel en de vijftien vrouwen die er hun klanten verwennen. Nog twee weken, dan is het einde oefening in de seks- en relaxclub vlakbij de grens met België.

Stijging energieprijzen

Volgens Ruud valt in deze branche legaal geen geld meer te verdienen. Klanten zijn er volgens hem genoeg. Die behoefte blijft altijd, meent hij. Maar er zou volgens hem niet meer aan vrouwen te komen zijn die nog belasting willen betalen. Alles duikt volgens hem de illegaliteit in 'omdat dat meer opbrengt of omdat je daar zonder paspoort kunt werken'.

Ook heeft de club te lijden gehad van de coronacrisis en de stijging van de energieprijzen: Hij wijst er in de krant op dat alles daar permanent verwarmd en verlicht is. De vaste lasten zijn volgens zo extreem dat daar 'niet tegenop te verdienen valt'.