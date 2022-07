Steekpartij na ruzie over herrie: man aangehouden

Een man is vrijdagnacht aangehouden vanwege de steekpartij die rond halftwee 's nachts plaatsvond op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Bij die steekpartij raakte een 30-jarige inwoner van Kaatsheuvel gewond.

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.

Weglopen

De twee hadden volgens de politie ruzie over herrie. Na de steekpartij liep de verdachte weg, maar uiteindelijk meldde hij zichzelf bij de politie. Hij bevond zich een paar straten verderop. De man is vastgezet. In de omgeving van het Anton Pieckplein vond de politie twee messen.