Ernstig zieke man (75) in Tilburg mishandeld door man die om joint vraagt

Een ernstig zieke man van 75 jaar en zijn vrouw zijn zaterdagochtend op de Besterdring in Tilburg geslagen en toegeschreeuwd door een man die boos werd omdat de mensen geen joint hadden. De verdachte man van 25 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden.

De man vroeg het echtpaar uit het niets om een 'sticky'. Toen de man en vrouw aangaven dat ze niet roken, kreeg de 75-jarige man een schop tegen zijn been waardoor hij bijna viel. De verdachte schreeuwde vervolgens tegen de vrouw en gaf de man ook nog een 'klap of stomp' tegen zijn rug, meldt de politie. Signalement

Het echtpaar was erg bang en voelde zich bedreigd. Toen de verdachte wegliep, belden de man en vrouw de politie en gaven ze het signalement van de verdachte door. Op basis daarvan konden enkele surveillance-eenheden de verdachte snel aanhouden. Tijdens de aanhouding beledigde de man de agenten.