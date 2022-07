PSV haalt ook Guus Til naar Eindhoven: 'Alles hier straalt klasse uit'

PSV heeft de selectie versterkt met Guus Til. De aanvallende middenvelder was vorig voetbalseizoen een van de pijlers onder het Europese succes van Feyenoord. Hij was als huurling goed voor vijftien doelpunten in de Eredivisie en zes Europese treffers. In Eindhoven tekent hij een contract voor vier jaar.

Til is al de zesde versterking voor PSV voor het nieuwe seizoen, na de keepers Walter Benítez en Boy Waterman, rechtsback Ki-Jana Hoever, Xavi Simons en aanvaller Luuk de Jong. Met het aantrekken van Til zet PSV de titelaspiraties extra kracht bij, evenals de ambitie om na jaren weer eens door te dringen tot de lucratieve Champions League.

Til, die twee jaar geleden ook al in de belangstelling stond van PSV, komt over van de Russische topclub Spartak Moskou. Met zijn komst lijkt PSV in te spelen op een vertrek van Ritsu Doan. De Japanner staat in de belangstelling van verschillende clubs in Duitsland.

Nederlands elftal

Til brak zes jaar geleden door bij AZ en verdiende met zijn goede spel in 2019 een transfer naar Spartak. Die club verhuurde hem vervolgens na een seizoen in de Russiche competitie aan het Duitse Freiburg en vorig jaar dus aan Feyenoord. Met zijn goede spel in Rotterdam verdiende Til ook weer een uitnodiging voor het Nederlands elftal, voor het eerst sinds 2018.

Feyenoord had de middenvelder graag behouden. Ook het Belgische FC Antwerp, waar oud-PSV-trainer Mark van Bommel dit seizoen aan het roer staat, had interesse in de middenvelder. Maar PSV kon beide clubs aftroeven.

'Alles straalt klasse uit'

Volgens Til gaf het gesprek dat hij had met Ruud van Nistelrooij de doorslag. “De trainer heeft het vertrouwen in me uitgesproken en verteld over de ambities van PSV. Die overtuigden me. Ik wil hier prijzen gaan winnen”, laat hij weten op de website van de club. “Het plaatje dat PSV me schetste, is heel aantrekkelijk. Sportief is hier veel mogelijk. Daarnaast geeft dit de stabiliteit die ik zocht.”

Til noemt PSV 'een enorm grote club'. "Alles straalt klasse uit. Ik kijk ernaar uit om hier aan de slag te gaan.”