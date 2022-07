Agent voorkomt zelfdoding tijdens festival in Tilburg

Een agent heeft zaterdag een zelfdoding voorkomen tijdens een festival in het Spoorpark in Tilburg. De man - zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland - stond op de veertig meter hoge uitkijktoren, aan de 'verkeerde kant' van de reling.

Een gewaarschuwde motoragent was snel aanwezig en rende de trappen van de toren op. Toen hij bijna boven was, riep hij dat de man naar hem toe moest komen. Dit deed hij. In een kort gesprek gaf de man aan niet meer te willen leven. Psychische hulp

Op het moment dat de agent de man wilde vastpakken, pakte die de reling en vreesde de agent dat hij zou alsnog springen. De agent pakte hem daarop vast en wierp hem op de grond. Hij wist snel een handboei om de arm van de man te doen en aan het hek te bevestigen. Een toegesnelde burger hielp de agent om de 36-jarige man onder controle te houden. Voor de man wordt psychische hulp ingeschakeld. Slachtofferhulp

Wie getuige was van de situatie en daar last van heeft, krijgt het advies contact op te nemen met Slachtofferhulp. Denk je aan zelfmoord of maak je je zich zorgen om iemand in jouw omgeving, bel dan 0800-0113 of ga naar de site 113.nl voor hulp.