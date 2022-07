Opgepakte man ‘kopt’ ruit van politieauto aan diggelen

Een man die zaterdagnacht in Roosendaal is opgepakt op verdenking van mishandeling, heeft de ruit van een politieauto vernield met zijn hoofd. De man zat samen met twee anderen in de wagen. Met een kopstoot ramde de man, een 47-jarige inwoner van Schijf, de ruit compleet aan diggelen. Hij weigerde medische hulp.

De politie kwam zaterdagnacht rond twee uur af op een melding van een vechtpartij aan de Kloosterstraat in Roosendaal. Volgens getuigen hadden drie mannen een andere man in elkaar geslagen. Het slachtoffer, een 29-jarige man uit Roosendaal, en de verdachten zijn volgens de politie bekenden van elkaar. Een café-uitbater kon het slachtoffer en de vechtersbazen (een 18-jarige Roemeen en een 28- en 47-jarige man uit Schijf) uit elkaar halen. “Toen het slachtoffer daarna zijn weg vervolgde, zouden de andere mannen achter hem aan zijn gegaan en hem in de Kloosterstraat in elkaar hebben geslagen”, laat de politie weten. Tegen de 47-jarige man die de ruit aan diggelen kopte, is door de politie aangifte gedaan van vernieling. Alle drie de verdachten zitten nog vast. Ze worden zondag verhoord.