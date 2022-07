Hoogbejaarde vrouw slachtoffer van babbeltruc, mannen kwamen vocht meten

Een hoogbejaarde vrouw uit Hoeven is vrijdag slachtoffer geworden van een babbeltruc. Twee mannen belden rond vijf uur 's avonds bij haar aan en zeiden dat ze vocht in de woning kwamen meten. Ze liet hen binnen in haar seniorenwoning. Na hun vertrek merkte ze dat er spullen gestolen waren.

Malini Witlox Geschreven door