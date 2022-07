Sprookje Tim van Rijthoven eindigt in achtste finale Wimbledon

Tim van Rijthoven is er niet in geslaagd te stunten tegen Novak Djokovic. De Roosendaler verloor in vier sets van wereldtopper Novak Djokovic. De Brabander verlaat Wimbledon met opgeheven hoofd.

De laatste drie edities van Wimbledon werden gewonnen door Djokovic en in de eerste set liet hij ook gelijk zien dat van onderschatting geen sprake was. Van Rijthoven heeft er voor gezorgd dat hij binnen een maand een tegenstander is om rekening mee te houden. De Roosendaler verloor de eerste set met 6-2.

Novak Djokovic is niet voor niks de nummer één geplaatst op Wimbledon. Waar Van Rijthoven normaal gesproken veel punten scoort op zijn eerste service was dat zondagavond niet het geval. Dat lag voor een deel aan de Roosendaler zelf, maar vooral aan de klasse van zijn Servische tegenstander.

Heel Nederland begon te dromen van een megastunt maar al vrij snel spatte die droom uiteen. Djokovic zette een tandje bij en walste ineens over de Brabander heen. Het werd een kansloze set, 6-1. Wat vooral opviel was het aantal onnodige fouten bij Van Rijthoven.

Jongensdroom

Ook in de vierde set werd al snel duidelijk dat een stunt tegen de Serviër er niet in zat. Al in de eerste game werd Van Rijthoven gebroken. Die break kwam hij niet meer te boven. Hij verloor met 6-2. Dat de Roosendaler wordt uitgeschakeld door Djokovic is absoluut geen schande.

Het sprookje van Tim van Rijthoven eindigt voor nu in de vierde ronde van Wimbledon, maar wat de Roosendaler in één maand heeft laten zien is geweldig. Hij noemde het zelf al meerdere keren een jongensdroom en daarmee is niks te veel gezegd. Een maand geleden had hij nog geen één keer gewonnen op een ATP Tour, terwijl hij een maand later staat te spelen tegen de beste tennisser van dit moment.

Het eerstvolgende Grand Slam is de US Open. Dit toernooi begint op 22 augustus en wordt gespeeld op hardcourt. Daarvoor zijn er meerdere ‘kleinere’ toernooien waar Van Rijthoven ongetwijfeld ook zal verschijnen.