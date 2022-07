A16 tot in de avond dicht na ongeluk, deel wegdek moet geasfalteerd worden

De snelweg A16 van Breda richting de Belgische grens is maandagochtend afgesloten bij knooppunt Galder. Daar kantelde een vrachtwagen die aardappelzetmeel vervoerde. Rijkswaterstaat verwacht dat reparatie van het wegdek tot in de avond zal duren.

De vrachtwagen wilde bij knooppunt Galder richting Tilburg rijden. Op dat moment kreeg de vrachtwagen een klapband. Vervolgens schoot de vrachtwagen door de middenberm en kantelde de vrachtauto op de rijbaan in de richting van de Belgische grens.

'Afhandeling gaat lang duren'

De brandweer heeft er voor gezorgd dat het aardappelzetmeel, dat de vrachtwagen vervoerde, niet verder over de snelweg verspreid kon worden. Een tweede bulkwagen werd opgeroepen om de inhoud van de gekantelde truck over te pompen.

Vervolgens is begonnen de berging van de vrachtwagen, maar dit verloopt lastiger dan verwacht. Daarnaast moet een stuk wegdek opnieuw geasfalteerd worden. "Hierdoor gaat de afhandeling langer duren", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

Omrijden

Verkeer richting Antwerpen krijgt vanwege het ongeluk het advies om te rijden via Roosendaal, via de A58 en de A4 of via de noord- en oostkant van Breda over de A59, A27 en de A58.

De chauffeur van de vrachtwagen raakte bij het ongeluk niet gewond.