Theater kopen, afbreken en weer opbouwen in Oss: 'Wordt een wereldprimeur'

Waarom een nieuw theater bouwen als je er ook een kunt hergebruiken, dacht Coen Bais van theater De Lievekamp in Oss. Hij wil het leegstaande Zuiderstrandtheater in Den Haag kopen, afbreken, verhuizen en stukje voor stukje weer opbouwen. “Als dit plan lukt, heeft Oss een wereldprimeur”, zegt de directeur trots.

Megan Hanegraaf Geschreven door

Het vijftig jaar oude theater De Lievekamp is dringend aan vervanging toe. Tijdens het maken van de nieuwbouwplannen, kreeg de directeur een bijzonder aanbod. Het Zuiderstrandtheater kopen en een tweede leven geven in Brabant. Of de nieuwbouw door de verhuizing duurder of door het hergebruik goedkoper uitvalt, is nog niet duidelijk. “Ik ben de volgende dag meteen gaan kijken of de zaal en het podium bevielen. Daarmee bedoel ik of het zou passen in onze plannen”, zegt Bais die oorspronkelijk uit Den Haag komt. “En dat is zo. Ik dacht: dat moet zo zijn.”

“De Haagse theaterzaal zal je in Oss wel herkennen.”

De bibliotheek naast het huidige theater in Oss gaat verhuizen en wordt daarna gesloopt. Op die plek past precies de zaal van het Zuiderstrandtheater. “We willen daar onze grote zaal bouwen. Daarvoor gebruiken we bijna alle onderdelen van het theater uit Den Haag. Het podium, de zijtonelen en de tribune worden heel voorzichtig afgebroken en genummerd en dan als een puzzel weer in elkaar gezet in Oss”, vertelt de directeur. “Als je ooit in de Haagse theaterzaal hebt gezeten, zal je de zaal in Oss wel gaan herkennen.”

"De stoelen zijn zo versleten dat we ze moeten vervangen."

Van binnen is het Scheveningse theater dus nog wel te herkennen, maar van de buitenkant zie je straks niks meer. “Het wordt een compleet nieuw gebouw. Wij willen per se voorkomen dat het een tweedehands theater lijkt, dus er komt een totaal andere buitenkant omheen", vertelt Bais. "Hoe het eruit gaat zien, weten we nog niet." Maar ook de huidige Lievekamp wordt deels hergebruikt. “Het Scheveningse theater is te klein voor al onze plannen. Daarom zullen we ons huidige theater ook slopen en zoveel mogelijk bouwmaterialen hergebruiken”, vertelt Bais. "Maar er zijn ook dingen die we helemaal niet meer kunnen gebruiken. De stoelen uit beide theaters zijn zo versleten dat we ze helaas allemaal moeten vervangen."

“We kunnen de grootste theaterproducties en artiesten naar de regio halen.”

Als de plannen doorgaan, krijgt Oss een van de grootste theaterzalen van Brabant. “We wilden eigenlijk een zaal met achthonderd stoelen, zo’n tweehonderd meer dan dat we nu hebben. Maar de Zuiderstrandzaal heeft er duizend”, vertelt de Osse directeur. “Dat is mooi meegenomen. Daardoor kunnen we in de toekomst de grootste theaterproducties en artiesten naar de regio halen.” Op 7 juli besluit de gemeenteraad in Oss of het theater in Den Haag definitief wordt gekocht.

Het Zuiderstrandtheater in Scheveningen (foto: Omroep West).