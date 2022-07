Al zes nieuwe spelers, maar wordt PSV daarmee de titelfavoriet?

Op de dag dat PSV begint aan het trainingskamp in Duitsland presenteert het alweer de zesde aanwinst van het nieuwe seizoen: middenvelder Guus Til. Daar zal het nog niet bij blijven, maar de Eindhovense daadkracht wordt enthousiast ontvangen bij de achterban. Is dat terecht en wordt PSV de topfavoriet voor de landstitel komend seizoen?

Ruud van Nistelrooij gaf op zijn eerste werkdag al aan dat er twee topprioriteiten waren binnen de selectie. De spitspositie en een nieuwe doelman. Deze prioriteiten zijn twee weken later ingevuld. Walter Benítez moet doelpunten gaan voorkomen en Luuk de Jong moet ze juist gaan maken. Vergelijk je dit met Joël Drommel en Eran Zahavi is de simpele conclusie te trekken dat PSV hier zeker op vooruitgaat.

De vele transfers bij PSV zijn reden genoeg om de balans alvast een beetje op te maken. Over minder dan een maand speelt PSV om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax, de grootste concurrent voor het kampioenschap.

Meer vraagtekens kun je zetten bij aankopen als Xavi Simons, Ki-Jana Hoever (huur) en Guus Til. Simons en Hoever hebben nog maar een beperkt aantal minuten op het hoogste niveau meegedaan. Aan hun talent zal niemand twijfelen, maar talent zegt vaak niet alles. Zij hebben nog genoeg te bewijzen. Nu al overenthousiast worden is te voorbarig.

Guus Til was afgelopen seizoen topscorer van Feyenoord en lijkt op basis van die statistiek een meer dan goede aankoop, al stokte de productie naarmate het seizoen vorderde. Feyenoorders doen alsof ze niet rouwig zijn om zijn vertrek, al zal daar ook een stukje jaloezie bij zitten.

Mario Götze is voorlopig de enige speler van naam die is vertrokken. Als PSV Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré kan behouden kun je op zeker stellen dat er een betere selectie staat dan afgelopen jaar. Een laatste kanttekening is de breedte van de selectie. Vooral voorin valt die nog tegen.