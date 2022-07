Rico Verhoeven heeft zijn eerste hoofdrol in internationale film

Rico Verhoeven uit Halsteren heeft zijn eerste hoofdrol in een grote internationale speelfilm te pakken. Hij vertolkt de belangrijkste rol in de internationale actiefilm Black Lotus van de Bulgaarse regisseur Todor Chapkanov. De opnames vinden plaats op meerdere locaties in Europa. Maandag werd er gefilmd in Amsterdam, waar Verhoeven onder meer vanaf een brug op een rijdende auto sprong.

ANP Geschreven door