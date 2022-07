De doorzichtige trouwjurk van Manon: 'Sexy, maar ze kon het goed hebben'

Het was het gesprek van het weekend: de jurk van Manon Meijers, de kersverse bruid van zanger Guus Meeuwis. Het stel trouwde afgelopen weekend in het snikhete Portugal. Criticasters in de modewereld noemden het kostuum van Guus klassiek en niet passend bij de entourage. Wat vond Ramona Koonings van de The Wedding Palace in Deurne eigenlijk van de jurk en het pak?

Ramona Koonings is naast haar bruidsmodewinkel, ook bekend van het tv-programma Say Yes tot the Dress. "De jurk van Manon was prachtig en zeker gewaagd. Maar ik vond hem wel bij haar passen vooral in de entourage van de Portugese bruiloft. Ze heeft voor iets gekozen wat heel sexy is. Met haar lange benen en mooie lichaam kon ze het goed hebben", vertelt Ramona Koonings in het tv-programma Brabant Vandaag.

Volgens Ramona is het niet vreemd dat iedereen een mening heeft over de keuze van de bruid. "Op zo'n dag moet je je als bruid prettig voelen in de kleding. Daar gaat het om. Zij heeft zelf haar droomjurk uitgezocht. Ik vond de doorschijnende jurk heel mooi met de glittertule. Ik denk dat ze blij is dat ze niet voor een dichte jurk heeft gekozen."

Het pak van Guus viel niet bij iedereen in de smaak. "Wat dat betreft pasten ze niet echt bij elkaar. Manon maakte een statement met een sexy jurk. Guus had daarentegen iets zomers moeten dragen. Iets wat meer bij de sfeer had gepast", vond Ramona Konings.

Guus Meeuwis en Manon Meijers werden getrouwd door niemand minder dan Robert ten Brink ofwel 'Dr. Love'. Dus dat moet wel goedkomen.