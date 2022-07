Vlammen en dikke rook door brand bij veevoerfabriek in Eindhoven

1/2 Brand bij veevoerfabriek in Eindhoven

Bij Sonac, een fabriek voor (dier)voeding en meststoffen aan de Meerenakkerweg in Eindhoven, is dinsdagochtend iets na acht uur brand uitgebroken. Er kwamen flinke vlammen en een hoop rook uit het dak.

Inmiddels lijkt de brand ver onder controle. "De brand woedde in een van de silo's", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Dat zorgde voor flink wat rookontwikkeling. Op dit moment is de brand afgeblust en verwachten we snel het sein brandmeester kunnen geven."

Stank

Volgens iemand die tegenover Sonac werkt, heeft de politie het gebied rondom de fabriek afgezet. "Er hangt een sterke chemische lucht, dus we houden de ramen goed dicht."

De woordvoerder van de Veiligheidsregio benadrukt dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. "Maar het is wel een penetrante lucht. Die zal tijdens het nablussen even aanhouden, maar verdwijnt daarna waarschijnlijk snel."