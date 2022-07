Rob Kemps vervangt Linda de Mol als presentator van Ik hou van Holland

Opnieuw een mooie stap voor Rob Kemps (36) uit Best: de Snollebollekes-zanger en voormalig Slimste Mens is vanaf september het nieuwe gezicht van het tv-programma Ik hou Van Holland. Opvallend, want daarmee neemt hij na 16 seizoenen het stokje over van Linda de Mol.

Sven de Laet Geschreven door

Kemps maakte het nieuws dinsdagochtend bekend via zijn social media. "Jaaa, eindelijk mag ik het vertellen!" Wel beseft de Brabander dat er een behoorlijke druk op zijn schouders ligt. "Een programma overnemen van Linda de Mol, dat is toch een beetje alsof je Messi moet vervangen." The Voice

De Mol legde begin dit jaar haar werkzaamheden neer, nadat bekend werd dat haar partner Jeroen Rietbergen betrokken zou zijn bij misstanden bij The Voice of Holland. Na de zomer zou zij weer aan de slag gaan, maar blijkbaar komt het nieuwe seizoen van Ik Hou van Holland te vroeg. De vervanging is in ieder geval voor één seizoen. Met de komst van Kemps wordt het programma een Brabants feestje. De twee teams zullen namelijk opnieuw geleid worden door captains én provinciegenoten Jeroen van Koningsbrugge en Leo Alkemade. Het nieuwe seizoen is vanaf 3 september te zien op SBS6.