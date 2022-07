Koepelgevangenis sloopt de muren: open plek voor wonen, werken en recreatie

De muren rondom het bijna helemaal afgesloten terrein van de voormalige Koepelgevangenis in Breda gaan verdwijnen. Het wordt omgevormd tot het 'Koepel District', een open gebied met huizen, bedrijven, vrije tijd en cultuur dat verbonden is met de binnenstad van Breda. Rijksvastgoed heeft de oude gevangenis verkocht aan de Nederlandse en Belgische projectontwikkelaars Being en VDD.

Het koepelcomplex ligt langs de Wilhelminasingel en centraal in Breda. Het grenst aan het Chassé-terrein en de oude binnenstad. Op het terrein van ruim 3 hectare staan verschillende monumentale gebouwen uit de 19e eeuw. Blikvanger is de indrukwekkende koepelgevangenis, maar ook de voormalige vrouwengevangenis, een poortgebouw en verschillende gerechtsgebouwen horen bij het complex. Meepraten

Acht jaar geleden werd de gevangenis, officieel de Penitentiaire Inrichting de Boschpoort, definitief gesloten. Begin vorig jaar zette het Rijksvastgoedbedrijf het koepelcomplex te koop. De gemeente hield een enquête waarin de inwoners van Breda mochten meepraten over wat er met het complex moest gebeuren.

De Koepelgevangenis. (foto: Floris Oosterveld)

Bas van Dam van vastgoedontwikkelaar Being: “We zijn blij en trots dat we deze historische plek een nieuwe toekomst mogen geven. We streven naar een levendige plek voor én van iedereen." Zijn Vlaamse collega Johan Vandendriessche: “We willen een nieuwe bestemming geven aan het erfgoed en de monumentale omgeving, met een sterke focus op karakterbehoud en innovatie." Wethouder Daan Quaars noemt Koepelcomplex een bijzondere plek voor de stad. "We zijn benieuwd naar de uitwerking van de plannen en gaan graag samen, ook met de omwonenden, aan de slag.” Oekraïense vluchtelingen

In het Koepelcomplex worden momenteel 380 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De nieuwe eigenaren willen deze opvang voortzetten en mogelijk zelfs verder uit te breiden. Troy Gazan maakte twee jaar geleden een film over Koepelgevangenis.