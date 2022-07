Eftelingbezoekers genieten van Kaatsheuvelse Jack Sparrow: 'Geniaal!'

Het lange haar. Het baardje. Het enige wat er eigenlijk ontbreekt, is wat oogschaduw, een malle hoed, de Black Pearl en een Elizabeth Swann aan zijn zijde. Verder lijkt deze medewerker van de Halve Maen in de Efteling récht van de set van Pirates of the Caribbean te zijn gelopen. Met zijn geweldige acteerprestaties maakt hij niet alleen pure reclame voor het pretpark (en kans op een Oscar): de bezoekers zijn lovend.

“Daar gaan we dan! Veel succes allemaal!", schreeuwt hij naar de 'bemanning’ van de Halve Maen. Het werd, niet voor het eerst, gefilmd en volop gedeeld op sociale media. De tekst gaat verder onder de video.

Wachten op privacy instellingen...