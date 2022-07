Samantha moet zwemmen voor haar spierdystrofie, maar het zwembad gaat dicht

Samantha Ottevanger is boos en verdrietig omdat de drie zwembaden van Lunet Zorg verdwijnen. Ze heeft spierdystrofie en autisme en woont daarom in de zorginstelling. Elke week ging ze zwemmen om soepele spieren te houden en de pijn in haar benen te verlichten.

Eind mei werd duidelijk dat Lunet Zorg alle drie haar zwembaden wil sluiten. “We hebben van tevoren onderzocht of sluiting echt nodig was", laat de woordvoerder weten. De aanpassingen die gedaan moeten worden, zijn duur en dat geld heeft de zorginstelling niet.

Samantha en haar medebewoners lazen het nieuws in de krant. Samantha: “Toen zijn we echt ontploft. We zijn gewoon echt boos.” Met tranen in haar ogen vertelt ze over de extra pijn die ze nu heeft. “Voor mij betekent het dat ik gewoon nog harder achteruit ga omdat ik niet genoeg beweeg.”

Elke dinsdag ging haar moeder Hennie met haar mee zwemmen. Ze vertelt: “Ze denken dat het allemaal voor de lol is, maar je ziet gewoon dat de mensen in het zwembad ontspannen. Die zitten anders helemaal strak in de kramp of spasmes. Dat geldt ook voor mijn dochter.”

Het is voor Samantha geen oplossing om vaker de aangepaste fiets te pakken die ze binnenkort krijgt. “Met zwemmen ben ik wel in beweging, maar zonder mijn lijf te veel te belasten.” Ook een ander zwembad is geen optie. Moeder Hennie: “In die zwembaden hebben ze niet wat Samantha nodig heeft, zoals tilliften en hoog-laagbodems. Bovendien zou ze daar met het openbaar vervoer naartoe moeten.”