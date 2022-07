Tweedehandse Gulfstream 650 voor vliegbasis Eindhoven

Vliegbasis Volkel krijgt de allernieuwste F-35 straaljagers en de collega's in Eindhoven moeten het doen met een tweedehandsje. Dat lijkt een beetje oneerlijk, maar daar hebben ze bij Defensie goed over nagedacht. De gebruikte Gulfstream 650 is vanaf volgend jaar te spotten in Eindhoven waar het toestel wordt gestationeerd.

Malini Witlox Geschreven door