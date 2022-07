Apenpokkenvirus geen gevaar: 'Vaccineren wel verstandig voor risicogroepen'

Viroloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg heeft een geruststellende boodschap: “Eigenlijk is het apenpokkenvirus behoorlijk ongevaarlijk." Hij verwacht niet dat dit de samenleving zo gaat ontwrichten als het coronavirus. Toch moeten we wel opletten bij evenementen als de Roze Maandag in Tilburg. En het zou goed zijn als risicogroepen een vaccin krijgen.

Er zijn nu wereldwijd meer dan zesduizend gevallen van het apenpokkenvirus bekend. In ons land zijn er 350 gevallen. Er is, voor zover Murk weet, maar één patiënt overleden. Dat zegt volgens hem wel iets over hoe gevaarlijk dit virus is. Toch is het volgens hem wel belangrijk dat het apenpokkenvirus snel wordt teruggedrongen: “Dit virus komt normaal gesproken niet bij mensen voor. Het komt voor bij dieren en af en toe springt het over. Dus we hopen dat dit virus weer snel uit de bevolking verdwijnt." Het apenpokkenvirus is lang niet zo besmettelijk als het coronavirus. Het wordt overgedragen door intensief onderling contact. Het zit in blaren, korstjes, zweertjes of blaasjes. Als je daarmee in aanraking komt, is de grootste kans dat je zelf ook het apenpokkenvirus oploopt. De grootste kans op overdracht is via seksueel contact.

"Bezoekers van evenementen hebben eigenlijk geen risico."

Mannen die seks hebben met mannen zijn een risicogroep. Er wordt dus gewaarschuwd voor pride-evenementen als Roze Maandag. Dan staan veel mensen dicht bij elkaar. Maar de kans dat je daardoor het apenpokkenvirus oploopt is volgens Murk 'heel, heel, heel erg klein'. “Die mensen hebben eigenlijk geen risico.” Toch kunnen bezoekers van Roze Maandag wel iets doen om te voorkomen dat ze het apenpokkenvirus krijgen of overdragen: “Als mensen het vermoeden hebben dat ze dit virus bij zich hebben omdat ze blaasjes hebben of omdat ze contact hebben gehad met iemand die het apenpokkenvirus had, dan adviseer ik om geen seks te hebben. En je kunt dan het beste mensen op afstand houden, door niet intensief aan elkaar te gaan zitten, te knuffelen of in hetzelfde bed te slapen.” Er is een vaccin: hetzelfde dat eerder beschermde tegen het ouderwetse pokkenvirus. Eerder zei Murks collega-viroloog Marion Koopmans dat het slim is risicogroepen hiermee te vaccineren. Dat vindt Murk ook een goed idee: “Het aantal mensen dat hier ernstig ziek van kan worden, is heel klein. Maar het percentage mensen die het zou kunnen verspreiden, is veel groter. Belangrijkste doel van vaccinatie is dan te voorkomen dat het virus zich nog verder verspreidt."

"Dit geeft geen grote druk op ziekenhuiszorg."