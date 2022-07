Heel erg sexy en liefdevol: donderdag is de Dag van de zachte G

De zachte G is hét symbool van het Brabants dialect. En waar typisch Brabantse woorden langzaam maar zeker verdwijnen, blijft de zachte G nog fier overeind als dé klank van onze provincie. Of is de onze G ook langzaam aan het verdwijnen? Hoog tijd voor actie, vindt presentator Koen Wijn van het radioprogramma WAKKER!

Omroep Brabant heeft donderdag 7 juli daarom uitgeroepen tot ‘Dag van de zachte G’. Deze datum is niet toevallig, want de G is de zevende letter van het alfabet en daarom wordt de dag van de zachte G gevierd op de zevende van de zevende.

De zachte G is een unieke klank, die vrijwel nergens ter wereld wordt gebruikt. Hij ligt voor in de mond en is vriendelijk, dichtbij en vertrouwd. En de zachte G staat ook voor Brabants trots. Daarom wil Koen donderdag uitgebreid stilstaan bij de klank die álle Brabanders bindt.

Naar het schijnt, sprak vroeger heel Nederland met een zachte G, maar is hij alleen in het zuiden gebleven. En nog zo’n weetje: volgens onderzoek wordt hij ook al heel erg sexy ervaren. Datingsite Parship onderzocht een hoop verschillende accenten en de ‘zachte G’ bracht mensen het meest in vervoering. Hij wordt liefdevol uitgesproken, in tegenstelling tot de Hollandse en schrapende variant. “Het lijkt toch net alsof er iets vastzit in je keel", zegt Koen daarover. Omgekeerd vinden de ‘Hollanders’ onze zachte G weer vreemd.

En durven we nog met een zacht G te praten of schamen we ons een beetje daarvoor? Of ben jij juist trots om te laten horen dat je uit Brabant komt. Laat het donderdag weten. Koen hoort graag hoe jij hierover denkt.

Luister 7 juli naar de Dag van de zachte G in Wakker! tussen 6.00 en 10.00 op de radio. En hou ook de website en app in de gaten.