Appartementenblok ontruimd en straat afgezet na gaslek in Eindhoven

Een appartementenblok aan de Sonseweg in Eindhoven is dinsdag uit voorzorg ontruimd. Een van bewoners had bij het klussen een gasleiding geraakt. Het gas stroomde het appartement in.

De bewoner belde meteen 112 en waarschuwde de buren. Uiteindelijk werd het het hele appartementenblok tijdelijk en de straat afgezet. Brandweerlieden draaiden de hoofdkraan dicht en ventileerden het appartement.

Foto: SQ-Vision

