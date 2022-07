Rammstein zorgt voor donkere filewolk boven Brabantse wegen

Het concert van de Duitse band Rammstein zorgt voor een explosie aan files in Brabant. Op verschillende wegen in Brabant staat het vast in de richting naar Nijmegen. De ANWB vermoedt daarom dat het optreden van Rammstein daarvan de oorzaak is. Ook maandag was er al opmerkelijk veel verkeershinder toen de Duitsers een concert gaven in het Goffertpark.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Op de A50 van Eindhoven richting Nijmegen zijn verschillende files te zien. Het is zowel op snelwegen als N-wegen kilometers aanschuiven bij stilstaand of langzaam rijdend verkeer. Ook de A73 tussen Boxmeer en Nijmegen kleurt het donkerrood van de auto's.