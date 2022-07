Drama op dierenpark: hert sterft na inslikken van meter plastic

Het was vreselijk om te zien voor de beheerders van het hertenkampje in het Hortensiapark in Helmond. Maandag vonden ze een stervend hertje bij de hekken. Iemand had zondagavond plastic in de weide gegooid, waar het dier van had gegeten. Hij dreigde te stikken door het vele plastic in zijn keel en in paniek liep hij verschillende keren hard tegen het hek aan.

"Hij leefde nog maar in overleg met de dierenarts hebben we hem in laten slapen", zegt Maarten Koolen, voorzitter van de Stichting Dierenparken Helmond. Plastic stak nog uit de mond van het hertje. "Maar het plastic zat op een rol zakken en het was het lang lint. Hij had een meter ingeslikt, het zat helemaal in zijn maag en slokdarm."

Het dierenpark waarschuwt regelmatig voor het gevaar van plastic. Er staan ook waarschuwingsborden. "We hebben ook een keer plastic uit het gewei van een hert gehaald die in paniek was. Onze dieren zijn voor ons net als onze kinderen. Een dier verliezen is nooit leuk. Zeker niet als het voorkomen had kunnen worden."

Het dierenpark gaat mensen er extra op wijzen dat het gevaarlijk is plastic mee te nemen. "We plaatsen extra informatieborden, waar we ook op uitleggen wat de gevaren zijn en welk voedsel wel en niet mag. En in samenwerking met het ROC gaan we vanaf september een experiment aan met de leerlingen van de beveiligingsopleiding. Die kunnen een oogje in het zeil houden en mensen informeren en aanspreken."

In het ergste geval mag er helemaal niet meer gevoerd worden. "Zo'n verbod is vanuit Den Haag ook voor eenden op komst. Misschien moeten we dat in ons park ook voor herten invoeren."