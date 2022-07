Man gewond na flinke brand in appartement

Een man is woensdagochtend gewond geraakt bij een brand in een appartement in Roosendaal. Hij is met in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent gaat het om de bewoner van het appartement.

De brand brak rond kwart voor zeven uit in een appartement aan de Jacob van Ruijsdaelstraat. Op het eerste oog is de schade groot. Door het vuur klapte ook een raam van een bovenliggend appartement. Rookschade

Volgens de brandweer heeft daar geen brand gewoed, maar is er wel veel rookschade. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties.

