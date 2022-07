Potloodventer actief in en rond Eindhoven, meerdere meldingen bij politie

Bij de politie in Eindhoven zijn de afgelopen dagen meerdere meldingen binnengekomen over een man die op verschillende plekken in de stad zijn geslachtsdeel heeft getoond. Ook vanuit de omgeving van Eindhoven kwamen meldingen binnen.

Sven de Laet Geschreven door

De politie meldt op Instagram dat het gaat om een man van boven de 60 jaar. Hij heeft grijs/wit lang haar en ook een grijs/witte baard. De laatste keer dat hij is gezien, reed hij op een sportieve fiets. Mocht je iets gezien hebben, dan roept de politie je op dat te melden. "Spreek hem niet aan, houd afstand en bel 112."