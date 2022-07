Iris doet typetjes na op TikTok en kan daar haar brood mee verdienen

Een lamp, haar telefoon en een roze achtergrond. Meer heeft Iris Rulkens uit Eindhoven niet nodig om haar filmpjes op te nemen. De comédienne maakt imitatievideo's en heeft op TikTok en Instagram ruim 97.000 volgers. "Ik vind het superleuk om mensen aan het lachen te maken."

"Dit is de kamer waar ik al mijn filmpjes opneem." Iris loopt haar kantoortje binnen. Een roze scherm dat dienstdoet als achtergrond staat al klaar. "Ik wist altijd al dat ik iets wilde doen met typetjes", vertelt Iris enthousiast. "Ik wist alleen nog niet zo goed hoe. Toen de eerste coronalockdown kwam, dacht ik: weet je, ik doe het gewoon."

Die keuze pakte goed uit want inmiddels heeft Iris honderdduizenden views op haar video's en heeft ze van imiteren haar werk kunnen maken. In haar eerste filmpje deed ze deelnemers van televisieprogramma's na. "Die video ging viral en toen ging het ineens heel snel."

In een andere video doet Iris een aantal 'Eindhovense typetjes' na. "In die video ging iedereen uit Eindhoven elkaar taggen", vertelt Iris. "Dat was heel leuk om te zien."