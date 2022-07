Rode neusbeer zit vast in de boom, kooi met bananen moet hem redden

Een groepje wandelaars in Breda deed dinsdagavond een wel heel opvallende ontdekking. Bovenin een boom aan de Wolfslaardreef zagen zij een dier, dat ze niet meteen herkenden. Later bleek het te gaan om een rode neusbeer.

Het dochtertje van Rutger Schouten was de eerste die het bijzondere diertje dinsdagavond spotte. "We waren bezig aan een avondwandelingetje, toen we plots een stel kraaien herrie hoorden maken in de boom. Dus wij naar boven kijken. Daar zag mijn dochter iets geks."

In eerste instantie dachten ze nog aan een kat. "Maar toen keek hij ons recht aan met die lange snuit. What the hell is dit, dacht ik. Toen hebben we de dierenambulance maar gebeld.

Zodra het lukt om het dier te vangen, wordt hij naar het vogelrevalidatiecentrum in Zundert gebracht. Daar zullen ze verder kijken waar het beestje naartoe kan.

Maar voor het zover is? "Dat kan uren, maar ook dagen duren", vertelt Ralph Smit van dierenopvangcentrum Breda. "Pas als 'ie verzwakt is, zal hij een keer naar beneden komen. Of hij verkast 's nachts en we zien hem nooit meer. Het is echt koffiedik kijken. In de 21 jaar dat ik dit werk doe, heb ik nog nooit met een rode neusbeer gewerkt."

Het is dan ook onduidelijk waar de rode neusbeer in de boom precies vandaan komt. Het dier komt oorspronkelijk voor in Zuid-Amerika en leeft normaal gesproken niet in Nederland. het houden van exotische huisdieren is sinds 2016 verboden.