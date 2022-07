Woonwagenkamp moet opdoeken: 'Niet veilig en leefbaar genoeg'

Het woonwagenkamp aan de Heezerweg moet voorgoed sluiten, als het aan de gemeente Eindhoven ligt. In een brief aan de gemeenteraad staat dat het niet gelukt is te zorgen voor een veilige en leefbare woonomgeving voor alle bewoners.

De bewoners hoeven niet op korte termijn te vertrekken. Dat kan volgens de gemeente nog wel een paar jaar duren.

Ingrijpend besluit

"Het is een ingrijpend besluit dat vraagt om een zeer zorgvuldig proces voor bewoners", staat in de brief. Zo hebben zij recht om beroep aan te tekenen tegen dit besluit. Het is volgens de gemeente ook niet zo dat bewoners zomaar op straat komen te staan. Met woningbouwcorporaties en gemeenten in de buurt zullen woonalternatieven worden gezocht.

Het is uiteindelijk de gemeenteraad die over de toekomstplannen van het woonwagenkamp aan de Heezerweg gaat. Die zal zich hier waarschijnlijk in 2023 een besluit over moeten nemen. Het terrein is omgeven door veel groen. Het stadsbestuur wil de woonwagenlocatie daarom 'teruggeven aan de natuur'.

Geïsoleerde ligging

De gemeente Eindhoven schrijft de afgelopen jaren te hebben geprobeerd de veiligheid, openbare ruimte en kansen voor de jeugd op alle 17 woonwagenlocaties in de stad te verbeteren. Dat is volgens het bestuur overal gelukt, behalve op de Heezerweg. Onder meer de geïsoleerde ligging helpt daar niet bij, is het oordeel. Wat er precies niet in de haak is, staat niet in de brief.

De bewoners worden woensdag geïnformeerd over de sluitingsplannen. Op 11 juli organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst.