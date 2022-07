Brasseriehouder Bert is blij dat 'zijn' winkelcentrum flink wordt aangepakt

Bert de Haas zit al 26 jaar met zijn brasserie 't Arendsnest in winkelcentrum Arendshof in Oosterhout. Hij heeft de hoogtijdagen meegemaakt, maar ook de magere jaren van nu. Oosterhout is een van de zeven middelgrote gemeenten in Brabant waar samen met de provincie binnensteden worden aangepakt. Arendshof wordt nu deels gesloopt en de rest wordt grondig aangepakt. "Ik denk dat de mensen daarna terug gaan komen om hier te winkelen", verwacht Bert.

De gemeente Oosterhout en de provincie gaan samen onderzoeken hoe het oudste deel van het winkelcentrum kan worden aangepakt. Op het aangrenzende Arendsplein maken voormalige bankgebouwen plaats voor woningen. De gemeente heeft een deel van het winkelcentrum voor 12 miljoen euro gekocht en gaat dat voor 26 miljoen euro verbouwen tot nieuw stadhuis.

"Ik denk dat winkelcentra zoals Oosterhout weer kunnen gaan groeien."

Brasseriehouder Bert weet nog dat mensen uit de verre omtrek in Arendshof kwamen shoppen, maar internetconcurrentie en door corona hebben voor leestand gezorgd. Hij is blij met de plannen: "Het is goed dat het wordt aangepakt en dat het stadhuis hier komt." De ondernemer denkt dat het winkelend publiek weer terugkeert naar Oosterhout. "In de dorpen verdwijnen ook steeds meer winkels, dus daarom denk ik dat winkelcentra zoals in Oosterhout weer kunnen gaan groeien. Want anders dan de grote stad zijn wij goed en snel bereikbaar."

De ingang van winkelcentrum Arendshof 2 in Oosterhout. (foto: Raoul Cartens)

Maar het oudste deel van Arendshof is een probleem. De leegstand is enorm gegroeid en maakt het centrum van Oosterhout minder aantrekkelijk om te winkelen. Onderzoek moet nu gaan uitwijzen hoe dit kan worden verbeterd. Waarschijnlijk door minder winkels, meer woningen en recreatie. Naast Oosterhout helpt de provincie in nog zes andere Brabantse middelgrote gemeenten om de binnensteden aan te pakken en leegstand te bestrijden. Maar gemeenten moeten wel de eerste stap zetten. Provinciebestuurder Erik Ronnes: "Complimenten voor de moedige en belangrijke stap die de gemeente zette om een deel van het winkelcentrum aan te kopen als plek voor het nieuwe gemeentehuis. Het provinciebestuur wil ook graag de winkelleegstand aanpakken en snel woningen bouwen. Daarom willen wij meehelpen."