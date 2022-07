Veel meer wespennesten door warme winter: 'Mensen moeten zelf niks doen'

In heggen, spouwmuren en zelfs in de grond: wespennesten zitten overal en ze zorgen voor flink wat overlast. Bestrijders hebben het dan ook heel erg druk deze dagen en waarschijnlijk wordt dat de komende maand nog veel erger.

"Het is loeidruk. Als ik het vergelijk met afgelopen jaren dan is het niet bij te benen", zucht Ad van Aarts. Samen met haar man runt ze een klein bedrijfje dat ongedierte bestrijdt en dus ook wespen. "Als we niet uitkijken dan worden we 's nachts ook nog gebeld, dus de telefoon gaat om een uur of zes echt uit."

Maar daar is het probleem natuurlijk nog niet mee opgelost. De wespennesten blijven maar opduiken. Dat komt doordat het in de eerste maanden van het jaar veel warmer was dan normaal, zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit.

Wespenkoninginnen zijn door die hoge temperatuur vroeger wakker geworden en eerder begonnen met het bouwen van nesten. Het resultaat: flink veel nesten.