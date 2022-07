Meer huizen te koop, maar er wordt nog steeds flink overboden

Mensen die op zoek zijn naar een woning krijgen meer keuze. Er staat namelijk iets meer te koop. De grootste gekte op de woningmarkt lijkt daarmee voorbij, maar er wordt nog steeds flink boven de vraagprijs geboden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers over het tweede kwartaal van 2022 van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Sanne Hoeks Geschreven door

De opvallendste cijfers: De huizenprijzen in Brabant zijn iets minder hard gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In Noordoost-Brabant stegen de prijzen het hardst, namelijk met zo'n 14 procent. De gemiddelde verkoopprijs was het afgelopen half jaar in Zuidoost-Brabant het hoogst: Zuidoost-Brabant: 457.000 euro

Noordoost-Brabant: 450.000 euro

Midden-Brabant: 422.000 euro

West-Brabant: 409.000 euro Het aanbod van de woningen steeg het hardst in Zuidoost-Brabant. Daar werden het afgelopen half jaar 1038 woningen te koop aangeboden. In Zuidoost-Brabant werd 78 procent van de huizen boven de vraagprijs verkocht. Bekijk op het kaartje hoe het is gesteld met de woningmarkt in jouw regio. Hoe donkerder de kleur, hoe groter het aanbod in jouw regio is gestegen. Klik op jouw regio voor meer informatie.

Wachten op privacy instellingen...

In de aanloop naar bekendmaking van de kwartaalcijfers spraken we eerder deze week met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Volgens hem lijkt de grootste gekte voorbij. "De woningmarkt is iets aan het afkoelen. Er is iets meer aanbod. Beleggers zijn rustiger geworden en mensen die een nieuwbouwhuis aan het bouwen zijn, zetten hun woning eerder te koop. Dat biedt kansen voor starters, maar er zijn nog steeds flinke tekorten." Waarom die beleggers voorzichtiger zijn geworden? Boelhouwer: "Zij hebben ook te maken met hogere prijzen die ze via de huur terug moeten verdienen en dat is niet meer te doen. Die rentes zijn voor hen nog hoger dan voor gewone consumenten, vooral in de grote steden."

"Als die rente nog meer stijgt, kunnen mensen straks geen huis meer betalen."

Hoe de woningmarkt zich de komende tijd zal ontwikkelen blijft spannend. ''De hypotheekrente is verhoogd en daardoor kunnen mensen minder lenen. Als die rente nog meer stijgt, kunnen mensen straks geen huis meer betalen, maar zo ver is het gelukkig nog niet." Afdelingsvoorzitter Maarten Grosfeld van makelaarsvereniging NVM West-Brabant: "Mensen kunnen door de hogere rente iets minder gefinancierd krijgen. We merken dat huizen die al energiezuinig zijn wat sneller verkocht worden dan kluswoningen. Dat komt doordat aannemers moeilijk te krijgen zijn en door de hoge materiaalkosten."

"Het was een heel ongezonde markt."