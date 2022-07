Overval op drogisterij in Bergen op Zoom, klopjacht op dader

Een man heeft een drogisterij aan de Lambertijnenhof in Bergen op Zoom overvallen. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Het is niet bekend of de overvaller iets heeft buitgemaakt.

Sven de Laet Geschreven door

De overval zou iets voor half drie hebben plaatsgevonden bij de drogisterij, die in een supermarkt gevestigd is. Een paar minuten later ging de man er te voet weer vandoor in de richting van de Melanendreef. De politie is bezig met een zoekactie in de omgeving van de drogisterij. Er wordt gezocht naar een man met een normaal postuur, van ongeveer 1,70 meter lang. Op het moment van de overval droeg hij een grijze capuchontrui.