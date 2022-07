Marianne Vos wint weer in Giro Donne

Marianne Vos heeft de vijfde etappe gewonnen van de Giro Donne. Ze was in de sprint van een klein groepje de snelste. Het was haar tweede ritzege in deze Giro. In totaal is het haar 32e zege in de Italiaanse rittenkoers.

Het ging woensdag om een rit over 114 kilometer van Sarnico naar Bergamo met een pittig klimmetje kort voor de finish. Vos beleefde een hectische finale in deze etappe van de Ronde van Italië. "Het was telkens weer positie kiezen, met name voor die laatste klim. Dat was eigenlijk de eerste sprint, gevolgd door de versnelling bovenop en hier op de finish. Het waren een heleboel sprints", zuchtte de renster van Jumbo-Visma. Naast twee etappeoverwinningen werd Vos ook al een keer tweede en derde. Ze heeft nu de leiding in het puntenklassement. "Na die eerste ritzege was de druk er een beetje af, maar je wacht altijd op nieuwe kansen." Donderdag volgt een zware bergrit met een aankomst op de Passo del Maniva op een hoogte van bijna 1750 meter.