Oranje Leeuwinnen op het EK: dit verwacht oud-international José van Hoof

Het Europees Kampioenschap voetbal voor vrouwen wordt niet het toernooi van titelverdediger Nederland. Volgens oud-international Jose van Hoof (69) uit Helmond klopt er te veel niet bij de Leeuwinnen. Het EK begint woensdagavond voor 74.000 fans op Old Trafford, het stadion van Manchester United in Engeland. Vijf vragen aan José van Hoof.

1. Hoe staan de Oranje Leeuwinnen ervoor?

“Mijn indruk is dat ze er niet uit gaan halen wat ze onder de oude bondscoach Sarina Wiegman wel hebben gedaan. Het spel is niet meer vloeiend, er gaat veel fout in de passing. Ik zie de wedstrijden en denk: je kunt de bal toch nog wel van A naar B spelen? Ze hebben veel moeite om de bal bij spits Miedema te krijgen. En als zij de bal niet krijgt, kan ze niet scoren. En die keepster Van Veenendaal die hoort er niet meer thuis.”

2. Hoe komt dit?

“Ik ken bondscoach Parsons niet echt, maar hij is niet vlekkeloos begonnen. Ik vind hem onduidelijk en dat zie je terug in het spel. Bovendien vind ik dat de KNVB er een vrouw neer had moeten zetten. Er zijn er genoeg die de capaciteiten hebben om bondscoach te zijn.”

3. Bij de openingswedstrijd zijn 74.000 fans aanwezig. De finale op Wembley is al uitverkocht, dat betekent 90.000 toeschouwers. Wat zegt dat?

“Dat is echt heel goed en hartstikke mooi. Het geeft aan dat het allemaal veel beter is geworden. Maar wel 30 jaar te laat. Voor alle voetballende meisjes hoop ik dat ze straks bij een profclub terecht kunnen.

Over de Eredivisie maak ik me wel zorgen. Bijna alle internationals spelen in het buitenland, dat zegt iets. Bij de concurrentie in Nederland zet ik vraagtekens. De opleidingen zijn goed, maar internationaal moeten de clubs stappen maken. Bij de KNVB moeten de vrouwen meer aandacht krijgen, het is veel te lang verwaarloosd. In Zeist moeten meer vrouwen aan de slag die international zijn geweest.”

4. Hoe ben jij nog betrokken bij het vrouwenvoetbal?

“Niet meer als trainer. Wel op andere gebieden. De talentvolle keepster Kiki Vissers uit Helmond heeft me om raad gevraagd. Ze is 17 en keepte in Duitsland bij Mönchengladbach, maar ze werd niet echt goed getraind. Ze is echt bloedfanatiek en goed. Ik heb haar geadviseerd naar FC Twente te gaan.

En voor mij als international hebben ze in Helmond de José van Hoof-trofee in het leven geroepen. Een toernooi bij Stiphout Vooruit voor kansarme kinderen tot 9 jaar. Dat vind ik mooi en daar ben ik zeker bij.”

5. Wie wordt Europees kampioen?

“Engeland. Zij spelen thuis, hebben een goede selectie en een hele goeie trainster in Sarina Wiegman. De druk van het thuisspelend land haalt Wiegman wel weg.”

