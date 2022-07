Arts Petr ligt 11 uur in couveuse om te ervaren hoe baby's zich voelen

Petr Jira, kinderarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, ligt donderdag elf uur lang in een enorme couveuse. Met deze Couveuse Challenge hoopt hij de zorg voor te vroeg geboren baby's te verbeteren. "Door er zelf in te liggen, weet je wat baby'tjes horen, voelen en zien”, zegt hij vanuit de doorzichtige bak die midden in het ziekenhuis staat. “En dat is niet altijd even prettig weet ik nu.”

Megan Hanegraaf Geschreven door

Petr werkt al 21 jaar als kinderarts-neonatoloog en heeft al naast honderden couveuses met te vroeg geboren baby’tjes gestaan. Maar hoe het is om erin te liggen, weet hij niet. “Door onderzoeken weten wij wel dat het best stressvol kan zijn voor een baby om in een couveuse te liggen. Ik wil in de huid van mijn patiëntjes kruipen en het zelf ervaren. Ik wil weten wat wij kunnen verbeteren, want dat kunnen ze natuurlijk niet zelf vertellen."

Om zes uur ’s ochtends stapte Petr vol goede moed de grote couveuse in. Maar na een paar uur merkt hij dat de challenge moeilijker is dan hij had gedacht. "In de couveuse zitten maar zes kleine gaten. Het is warm en benauwend. En ook het geluid, dat komt hier heel hard binnen. Het is écht heel gehorig. Dat is niet prettig", zegt hij vanuit de grote couveuse. Met Petrs ervaringen kunnen de couveuses aangenamer worden gemaakt voor de baby's. "We hebben de afgelopen twintig jaar al heel hard gewerkt aan verbeteringen, maar er is nog veel winst te behalen", zegt de arts. "Ik denk dat het licht, de zichtbaarheid en het contact met de ouders nog beter kan. Hoe weet ik nog niet."

Petr trekt veel bekijks. Collega's, bezoekers en zelfs ex-patiëntjes komen langs. "Ik verveel mij geen moment. Ik krijg cadeautjes, tekeningen en klets veel. Maar ondanks alle mensen om mij heen, voel ik mij heel alleen in de couveuse." De kinderarts is dan ook blij als hij na elf uur uit de couveuse mag. "Bij pasgeboren baby's gaat dat natuurlijk niet zo. Die liggen soms weken tot maanden in een couveuse. Ik weet nu dat dat best pittig kan zijn", zegt hij.

Met deze challenge haalt Petr geld op voor een stichting die onderzoek doet naar vroeggeboorte. "All4small onderzoekt hoe je aan de hartslag en ademhaling van couveusekindjes kunt zien hoe ze zich voelen. Daar kan je de behandeling dan per patiëntje op aanpassen", zegt de kinderarts. "Ook hoop ik dat de zorg niet alleen beter, maar ook patiëntvriendelijker wordt." Petr is de derde arts die meedoet aan de Couveuse Challenge. Als hij ’s avonds de glazen bak uit mag, draagt hij het stokje over aan een nieuwe arts. Jan Erik Bunt van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gaat volgend jaar 11,5 uur in de couveuse liggen.