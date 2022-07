Boerenprotesten op viaducten over de A2 en de A67

Op viaducten over de A2 en de A67 demonstreren woensdagmiddag en aan het begin van de avond boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De acties verlopen vreedzaam.

Bij Leende heeft een groep boeren hun tractoren op en naast een viaduct over de A2 geparkeerd. Of er nog meer boeren naar het viaduct komen is niet bekend. Een van de tractoren voert een Nederlandse vlag met zich mee.

Op een viaduct over de A67 bij Liessel hebben enkele sympathisanten van de boeren zich verzameld op een viaduct. Aan het viaduct hangen spandoeken en vlaggen. Op een van de spandoeken is de tekst te lezen: 'KLM krijgt staatssteun en de boer kan kapotgaan'. Afgelopen vrijdag werd er op dit viaduct ook al actiegevoerd tijdens de spits.