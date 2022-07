Het is nog niet de Tour de France van Mathieu van der Poel

De Tour-start van Mathieu van der Poel dit jaar staat in schril contract met zijn optreden van vorig jaar in de Tour de France. Toen had de alleskunner uit Hoogerheide na de eerste week al een etappezege op zak en zes dagen het geel om de schouders. Dit jaar wil het nog niet lukken. "Ik had de benen niet", klonk het woensdag na afloop van de vijfde etappe teleurgesteld uit zijn mond.

Corné Verschuren & ANP Geschreven door

Het Van der Poel-vuurwerk op zijn geliefde kasseien waarop wielerliefhebbers hadden gehoopt bleef uit. Uit het oogpunt van Van der Poel was het niet meer dan een waakvlammetje in de mini-versie van Parijs-Roubaix. Van der Poel zei te hopen dat het de komende dagen beter wordt. "Anders wordt het nog een lange Tour voor me." Steeds meer lijkt hij te beseffen dat het al langer niet goed zit met de vorm. Tegen de wielersite Wielerflits zei Van der Poel dat hij momenteel 'geen schim van zichzelf is' en dat hij 'niet vooruit te branden is'.

"Ik was vaak de eerste renner die eraf moest."

Van der Poel vertelde woensdag dat hij zich in de Giro d'Italia al niet topfit had gevoeld. "Ook al pak ik daar op de eerste dag de roze trui en zat ik later vaak mee in ontsnappingen, zelfs in de laatste week. Maar vaak was ik ook de eerste renner die eraf moest."

"Ik weet de reden niet, dat maakt het extra vervelend."