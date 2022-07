Boeren protesteren op verschillende plekken, autobanden in brand gestoken

Wachten op privacy instellingen... Actie op kruising in Helvoirt (Foto: Bart Meesters/SQ Vision) Actie op kruising in Helvoirt (Foto: Bart Meesters/SQ Vision) (Foto: Bart Meesters/SQ Vision) (Foto: Bart Meesters/SQ Vision) (Foto: Bart Meesters/SQ Vision) Autobanden in brand bij Moergestel (Foto: Toby de Kort\SQ Vision) Volgende Vorige 1/7 Boerenprotest in Helvoirt

In Helvoirt, Berkel-Enschot, Moergestel en Biezenmortel wordt woensdagavond door boeren geprotesteerd tegen het stikstofbeleid. De protesten gingen op enkele plekken gepaard met branden. Zo stond er langs de A58 bij Moergestel een berg autobanden in brand. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder control. Ook bij Biezenmortel en Udenhout hooibalen in brand gestoken door protesterende boeren.

In Helvoirt verloopt de demonstratie een stuk rustiger. Zo'n 25 tot 30 tractoren staan in de omgeving van de Torenstraat en de Molenstraat. De tractoren staan opgesteld naast de weg en zijn behangen met spandoeken en vlaggen. Daar is ook de politie aanwezig om de demonstratie in goede banen te leiden. Protesterende boeren gingen eerder deze week de weg op. Zo kreeg een groep van zo'n 25 boeren maandag een bekeuring nadat zij met trekkers de weg waren op gegaan. Bij de Moerdijkbrug voerde boer Richard op die dag in zijn eentje actie door al dansend en zingend te protesteren. Maandag werd ook het AH-distributiecentrum platgelegd.

