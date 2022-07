Het is de dag van de zachte G, maar kun je die eigenlijk aanleren?

Omroep Brabant heeft donderdag 7 juli gebombardeerd tot dag van de zachte G. Deze datum is niet toevallig, want de G is de zevende letter van het alfabet en daarom wordt de dag van de zachte G gevierd op de zevende van de zevende. Kun je deze oer-Brabantse klank aanleren? We stuurden collega Thijs den Ouden, afkomstig van boven de rivieren, op pad met deze vraag.