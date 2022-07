Monsterfile op A58 na ongeluk met meerdere auto's

Na een ongeluk op de A58 bij Best, ontstond er in de richting van Tilburg naar Eindhoven een flinke file. Op het hoogtepunt liep de vertraging op tot zo'n anderhalf uur.

Dat kwam vooral, doordat tussen Moergestel en Best de linkerrijstrook lange tijd dicht was. Verkeer richting Eindhoven kon omrijden via de A65 en A2.

Inmiddels is de weg weer vrij.