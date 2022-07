Dode bij bizar ongeluk: auto botst tegen boom, bestuurder belandt onder bus

Bij een zeer ernstig ongeluk op de Kreeksluisweg in Oosterhout, is iemand om het leven gekomen. Een auto botste met hoge snelheid tegen een boom, waarna de bestuurder uit de auto werd geslingerd.

De auto kwam vanuit Raamsdonksveer, de bus vanuit Oosterhout. Volgens onze verslaggever zou de bestuurder in volle vaart tegen een boom zijn gereden, uit de auto zijn geslingerd en onder de lijnbus terecht zijn gekomen. Ook de politie ter plaatse bevestigt dat de auto met enorme snelheid tegen de boom reed.

De ravage op de weg is enorm. De boom waar de auto tegenaan botste, is volledig doormidden gebroken. Ook liggen er over honderden meters brokstukken van de auto verspreid. De komende uren zal de weg afgesloten blijven.

Een woordvoerder van busvervoerder Arriva bevestigt dat de automobilist eerst tegen de boom reed en vervolgens onder of tegen de bus is beland. De chauffeur is opgevangen en zal de rest van de dag niet meer worden ingezet. In de lijnbus zat één passagier.

Volgens meerdere buurtbewoners is de Kreeksluisweg al lange tijd een zeer gevaarlijke weg. Zo zou er veel te hard gereden worden en zijn er de afgelopen tijd al vaker ongelukken gebeurd.