Verwarde vrouw steekt A59 over, agenten moeten haar met taser tegenhouden

De politie heeft op de A59 bij Waspik een vrouw van de snelweg af moeten halen, toen ze daar over wilde steken. Zij werd zo agressief, dat agenten uiteindelijk hun taser moesten gebruiken. Eerder zou de vrouw vier auto's met een mes hebben beschadigd.

De vrouw toonde verward gedrag, laat de politie weten op Twitter. Agenten grepen in, toen zij de snelweg over wilde steken. Daarbij verzette ze zich dus zo hevig, dat het gebruik van de taser nodig was om haar onder controle te krijgen.

De vrouw krijgt medische zorg, voor de impact van de taser. Ook krijgt ze psychische hulp. Ze is aangehouden voor de vernielingen aan de auto's.