Tropische temperaturen en volop zon op komst, kans op een hittegolf

Het koele en winderige weer, maakt volgende week plaats voor zomerse temperaturen en volop zon. Daarbij moeten we volgens Diana Woei van Weerplaza nog niet meteen uitgaan van een hittegolf maar warm wordt het zeker. "Vanaf vrijdag plaatselijk zelfs warmer dan 30 graden."

"Door een noordwestenwind hebben we nu nog te maken met lage temperaturen", vertelt de meteoroloog. "Maandag komt daar verandering in want dan lopen de temperaturen langzaam op, om te beginnen naar zo'n 25 graden in de middag."

De zon heeft het begin van de week nog moeilijk. "De lucht is maandag nog vochtig waardoor de zon pas dinsdag en woensdag zal doorbreken. Dan lopen de temperaturen op naar 28 graden."

Hitte verwacht

Donderdag wordt iets frisser, maar dat is volgens Woei de 'stilte voor de storm'. "Vanaf vrijdag schieten de temperaturen omhoog naar 30 graden en kan het plaatselijk zelfs nog warmer worden. Onweersbuien hebben een kleine kans omdat de luchtdruk vrij hoog is, maar dat is voor nu nog lastig voorspellen."

Dat laatste geldt ook voor de kans op een hittegolf. Daar zijn vijf zomerse dagen van 25 graden of hoger voor nodig waarvan er drie dagen boven de 30 graden uitkomen. "Of dat gaat lukken weten we in de loop van volgende week pas."