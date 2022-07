Wichard (57) zoekt een nier via Facebook: ‘Ik ga door een hel!'

Hij houdt vocht vast, moet veel braken en heeft bijna nergens energie meer voor. Wichard Zomers (57) uit Roosendaal is nierpatiënt en zijn nierfunctie gaat hard achteruit. Hij moet elke dag urenlang dialyseren en staat ondertussen op een jarenlange wachtlijst voor transplantatie. Daarom neemt hij nu het heft in eigen hand en is zelf op zoek naar een donor, via Facebook. “Er blijft weinig over waar ik levensvreugde uit haal.”

Niek de Bruijn Geschreven door

Wichard liep al tijden rond met klachten, toen er in september 2018 eindelijk een diagnose kwam: hij is nierpatiënt. Inmiddels werken zijn nieren nog maar voor vijf procent. Vorig jaar april begon Wichard met buikspoelen. “Als ik naar bed ga, word ik met een slangetje in mijn buik aangesloten op het dialyseapparaat.” Dit apparaat verwijderd afvalstoffen en vocht uit zijn lichaam. “Die cyclus neemt negen uur in beslag." Wichard wordt duidelijk emotioneel als hij vertelt over de behandelingen die hij moet ondergaan. “Je gaat door een hel! Dat is het enige juiste woord. Ik ben er ie-de-re dag mee bezig. Ik probeer de hele dag overeind te blijven, maar er blijft weinig over waar ik levensvreugde uit haal.”

"Mijn familie moet veel missen doordat ik ziek ben."

Naast de urenlange dagelijkse dialyse, is er niet veel waar Wichard energie voor heeft. Hij kan wat rond het huis scharrelen of af en toe een boodschap doen, maar meer zit er niet in. Hij slaapt veel. Maar wat zou hij graag met zijn kleinzoontje, dat in augustus twee wordt, een dag naar de Efteling willen. “Maar dat is voor mij niet te doen. Mijn familie moet veel missen doordat ik ziek ben. Ontzettend klote!”

Wichard Zomers aan de nierdialyse

Wichard staat op een Europese transplantatielijst van het Erasmus MC. Maar die wachtlijst voor een nier van een overleden donor is in Nederland gemiddeld bijna drie jaar, volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting. Dat vindt Wichard te lang.

"Misschien leest iemand het die een nier wil afstaan."

Daarom neemt Wichard nu het heft in eigen handen. Via Facebook zoekt hij een levende nierdonor, met bloedgroep A/B positief. “Het is een stapje verder gedacht, maar misschien leest iemand het die een nier wil afstaan.” En een nier van een levende donor werkt daarnaast meestal beter en langer dan de nier van een overleden donor, volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting. Ondertussen stromen bij Wichard de reacties binnen van mensen die hem een hart onder de riem steken. Het bericht is in een paar dagen tijd al honderden keren gedeeld. Een donor zit er nog niet tussen, maar Wichard houdt hoop. Hij realiseert zich ook dat het een longshot is.

"Ik kan niet wachten om weer de pot vol te zeiken!"